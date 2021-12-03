القاهرة - محمد صلاح



وقّع بطل كمال الأجسام العالمي الفائز بلقب «مستر أوليمبيا» بيج رامي، اول تعاقد له كممثل من خلال مسلسل يشارك به في موسم رمضان 2022، يتم حاليا الانتهاء من كتابة سيناريو حلقاته وترشيح الابطال المشاركين له.



ويجسد رامي شخصية «سوبر مان» المصري ذي القدرات الخارقة الذي يساعد الجميع وينقذهم على غرار الشخصيات العالمية.



وأكد رامي انه لا يخشى تجربة التمثيل لانه واجه الكاميرا كثيرا، وسيخضع لتعليمات المخرج حتى يخرج العمل بالشكل اللائق دراميا، خاصة انه يعرض في موسم رمضان ذي الكثافة الكبيرة في المشاهدة.



وأشار رامي الى انه كان يحلم كثيرا ان يشارك في اعمال درامية، وفوجئ ان احلامه تحولت لحقيقة، وتمنى من الجميع مساندته حتى تخرج التجربة بالشكل اللائق، نافيا ان يكون استنساخا لشخصية الشحات مبروك في افلام التسعينيات.