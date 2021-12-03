عادل الشنان



كشف التقرير الشهري لأعمال مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، عن وجود تأخير في نسب الإنجاز التعاقدية في بند خزانات الترشيح للعقود الرئيسية الثلاثة بمشروع مدينة المطلاع السكنية، وهي عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية لعدد 18519 قسيمة موزعة على 8 ضواح، بالاضافة الى محطات الكهرباء الفرعية، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلية 88.48%‎، في حين انها من المفترض تعاقديا ان تكون 100‎%‎ وكان من المفترض التسليم الابتدائي في شهر مارس 2021.



كما كشف التقرير عن تأخر مشروع انشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4999) قسيمة في الضاحيتين (n1-n4) بالإضافة الى محطات الكهرباء الفرعية، حيث بلغت نسب الانجاز الفعلية 78.42%، وكان من المفترض ان تكون تعاقديا 100‎‎% ويتم تسليم الاعمال مبدئيا في مارس 2020 ، وايضا تأخير مشروع انشاء وانجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية لعدد (4770) قسيمة في الضاحيتين (n2-n3)، حيث بلغت نسبة الانجاز فعليا 98.40‎‎% رغم انها من المفترض تعاقديا ان تكون 100‎‎ ‎% ويتم تسليم الاعمال بتاريخ 8 ديسمبر 2020 الماضي .



وبين التقرير ان التأخير طال مشروع انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية N10، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلية 65.31‎‎%، في حين أنها من المفترض ان تكون تعاقديا 100‎‎% ويتم تسليم الأعمال حسب العقد المبرم في فبراير 2022.



كما كشف تأخر مشروع انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضاحيتين N8-N7 واعمال خدمات البنى التحتية والمباني العامة في المركز الرئيسي للضاحية N8، حيث بلغت نسبة انجاز الاعمال فعليا ‎56.64‎%، ومن المفترض ان تكون تعاقديا 73.77‎‎% وتسلم الأعمال في شهر ابريل 2022 ، وأيضا تأخر مشروع انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضاحية N11 وأعمال خدمات البنى التحتية والمباني العامة في المركز الرئيسي للضاحية N11، حيث بلغت نسبة انجاز الاعمال فعليا 57.38‎‎%، ومن المفترض ان تكون تعاقديا 76.24‎‎% وتسلم الأعمال في ابريل 2022 أيضا.