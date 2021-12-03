الدوحة- فريد عبدالباقي



اقترب المنتخب الإماراتي لكرة القدم من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، وذلك بعد فوزه الصعب على منتخب موريتانيا مساء اليوم بهدف نظيف سجله خليل الحمادي في الدقيقة 90+3، وذلك في اللقاء الذي جرت بينهما على ستاد 974، في إطار الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية.



وألغى نظام حكم الفيديو المساعد هدفا رائعا للإمارات بركلة خلفية من علي صالح في الدقيقة 69 بداعي التسلل.



وتتصدر الإمارات المجموعة بست نقاط من مباراتين، بعد الفوز 2-1 على سورية، وقد تحسم التأهل لدور الثمانية في وقت لاحق اليوم بعد مواجهة بين تونس وسورية.. فيما خرج المنتخب الموريتاني من سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تلقيه خسارتين حتى الآن، ليقبع في المركز الرابع والأخير بدون رصيد.



ويحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 3 نقاط، قبل مواجهته منتخب سورية مساء اليوم، الذي لايمتلك أي نقاط حتى الآن، وذلك في ختام مباريات الجولة الثانية.



ومن المقرر أن يختتم المنتخب الإماراتي مشواره بدور المجموعات بلقاء منتخب تونس يوم الأثنين المقبل، فيما يلتقي المنتخب السوري نظيره الموريتاني.