صرح مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) دميتري روجوزين، بأنه من المقرر إطلاق صاروخ "أنجارا" الخفيف الجديد في النصف الأول من عام 2022.

وقال روجوزين - في تصريح، نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إن "إطلاق صاروخ (أنجارا) الخفيف سيبدأ في النصف الأول من العام المقبل. وإن إطلاق ناقلة صاروخ (أنجارا) الثقيلة سيتم بنهاية الشهر الجاري".

ويعتبر صاروخ "أنجارا" من عائلة صواريخ الفضاء الروسية من الجيل الجديد، ويتكون من صواريخ حاملة خفيفة ومتوسطة وثقيلة بقدرة رفع تصل إلى 37.5 طن، وتستخدم عائلة الصواريخ الجديدة مكونات دافعة صديقة للبيئة، وتم إطلاق أول صاروخين من صواريخ "أنجارا" الثقيلة في 23 ديسمبر 2014 وفي 14 ديسمبر 2020.