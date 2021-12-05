وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاء كالتالي:



تشهد الكويت في الآونة الأخيرة عودة الازدحام المروري في الشوارع بالتزامن مع عودة المدارس والجامعات.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بيان حول أعداد المركبات المسجلة سنويا باسم الكويتيين وغير الكويتيين منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وفقا لنوع المركبة (سيارة خاصة، سيارة أجرة، سيارة نقل عام للركاب، سيارة نقل خاص للركاب، سيارة سياحية، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات، سيارة نقل خاص، سيارة ذات استعمال خاص).



2- بيان حول أعداد رخص القيادة المسجلة سنويا للكويتيين وغير الكويتيين منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3- ما الخطط التي وضعتها وزارة الداخلية لتخفيف الازدحام المروري في الطرق؟