وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، نص على الآتي:



هل اعتذرت إدارة الفتوى والتشريع عن عدم المشاركة في لجان مشكلة بقرارات وزارية منذ عام 2013؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالأسباب.



كم عدد القضايا المرفوعة من إدارة الفتوى والتشريع بنفسها أو بصفتها ممثلة للجهات الرسمية منذ عام 2013 حتى ورود السؤال؟ وكم القيمة الإجمالية للمطالبات المالية عن تلك القضايا؟ وكم المحصل منها لخزينة الدولة؟ وكم من المبالغ لم تدخل خزانة الدولة بسبب خسارة تلك القضايا؟ وما دور الإدارة في استرداد تلك المبالغ؟



كم عدد القضايا التي خسرتها إدارة الفتوى والتشريع المرفوعة على مؤسسات الدولة والتي تمثلها إدارة الفتوى والتشريع أمام القضاء منذ عام 2013 حتى تاريخ تقديم السؤال؟ وكم التكلفة المالية على خزانة الدولة من خسارة تلك القضايا؟



كم عدد الفتاوى الواردة في إدارة الفتوى والتشريع منذ عام 2013 حتى تاريخ تقديم السؤال؟ وكم عدد الفتاوى التي رد عليها؟



كم عدد الفتاوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع واتضح عدم صحتها قانونيا من خلال صدور أحكام قضائية تخالف تلك الفتاوى منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود السؤال؟