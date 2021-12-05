القاهرة - محمد صلاح



تصور حاليا الفنانة التونسية إيناس علي دورها في فيلم «أنا وبيلا»، وتجسد في العمل دور فتاة ذات مواصفات خاصة من بين ثلاث ساحرات شريرات تصادف رجلا وتقلب حياته رأسا على عقب، وهي واحدة من أشهر القصص المعروفة، ومن بطولتها مع ويزو ومحمد ثروت ورشا بن معاوية ورانيا ملاح وأحمد فتحي وإخراج د.شادي عبدالعليم.



وايناس سعيدة بالعودة للاعمال الفنية الكوميدية لأنها رغم انها قدمت من قبل أدوارا كوميدية في «عريس ديليفرى»، وكذلك في «الكوتش»، فإنها كانت تبحث عن دور كوميدي في عمل كوميدي بشكل واضح لتثبت للجميع انها قادرة على التألق في الدراما مثلما قدمت مسلسل «آدم» وعرفها الجمهور من خلال شخصية شقيقة تامر حسني الذي كان شهادة ميلادها ومعرفة الجمهور بها.



ونفت ايناس ما اشاعه البعض بان هناك خلافا وعدم تعاون بينها وبين شقيقتها الفنانة ساندي، وأكدت انهما جسدان في روح واحدة، وبينهما علاقة قوية جدا، وحضرتا للقاهرة منذ سنوات طويلة، كما أن ساندي هي التي ساهمت في دخولها الوسط الفني وقدمتها للمخرجين والمنتجين واكتسبت منها خبرة كبيرة قبل أن تخوض التجربة بالفعل.