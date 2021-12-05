القاهرة - خلود أبوالمجد



تحدثت الفنانة سارة سلامة، عن الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بعد نشرها صورة لها بملامح مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور، وهو الأمر الذي جعلهم يزعمون أنها أجرت عملية تجميل، وقالت: «أنا مش عارفة إيه اللي حصل، ومش مصدومة خالص أنا من أول ما طلعت وفي كلام وإشاعات بتطلع من أول ما بدأت ظهوري، أنا مش عارفة إيه سببه».



وأضافت خلال حوارها في «يحدث في مصر»: «لو عملت عملية تجميل أنا هقول أنا مش هخاف من حاجة، لو في أي حاجة مضيقاني في شكلي وعايزة أغيرها هقول لأني شخص صريح ومش هدفي أثير الجدل، وده فلتر على الانستجرام لو أي حد استخدمه هيتغير شكله».



أما عن مقارنة صورتها التي أثارت الجدل بصورة قديمة لها، فعلقت سارة: «كنت صغيرة أوي، والصورة دي كانت في مشهد من «حواري بوخاريست»، وكنت صغيرة وطبيعي دي مراحل العمر».

وذكرت أنها بدأت حياتها العملية في مجال الإعلانات، وهناك أعمال معروضة عليها تدرسها حاليا، مؤكدة أن سبب غيابها عن التمثيل من حين لآخر، يرجع إلى أن جميع الأعمال التي تعرض عليها تميل إلى الإغراء.