لا إغلاق للمطار أمام المواطنين في كل الأحوال.. والدعوة من عدمها لاجتماع «استثنائي» لمجلس الوزراء تتضح اليوم

الوزراء الخارجون لن يزيدوا على 7 ولن يقلوا عن 6

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يواصل المشاورات لتنفيذ الأمر الأميري بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، حيث يستقبل سموه هذا الأسبوع بعض رجالات الدولة والشخصيات العامة والنواب المرشحين للتوزير.

هذا، ولم تؤكد أو تنف المصادر الأسماء الجديدة التي يتردد ترشيحها لتولي حقائب وزارية، مؤكدة انها مازالت في جعبة رئيس الوزراء ومن هذه الأسماء م. مها البغلي، وم.مناف الهاجري والشيخ ثامر جابر الأحمد، ود.عادل عبدالرزاق الحنيان، وعلي العازمي، والنواب د.حمد روح الدين ومحمد الراجحي ود.هشام الصالح ومبارك العرو.

وردا على سؤال حول حضور الحكومة الجلسة البرلمانية 21 الجاري، جددت المصادر التأكيد على ما نشرته «الأنباء» في 24 و26 نوفمبر «بأنه اذا تمكن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من إنجاز اسماء المرشحين للتوزير وأقسمت الحكومة قبل 27 ديسمبر فستحضر جلسة 21 الجاري» لافتة إلى ان حضور الحكومة جلسة 4 يناير «مؤكد».

وبشأن توجيه دعوة إلى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، قالت المصادر: الدعوة من عدمها لاجتماع «استثنائي» لمجلس الوزراء تتضح اليوم، مؤكدة انه حتى الآن الأمور مستقرة الا اذا لا قدر الله حدث طارئ، وكاشفة عن انه لا إغلاق للمطار أمام المواطنين في كل الأحوال، ومجددة القول ان لجنة طوارئ كورونا في اجتماعات تشاورية مستمرة لإطلاع سمو رئيس الوزراء على أي تطورات.

وكشفت المصادر عن أن تحقيق المطالبات المتكررة بتشكيل حكومة تكنوقراط من شأنها دعم الوزراء المتخصصين الذين أصبح لديهم خبرات تراكمية خصوصا في التصدي لڤيروس كورونا، ونحن نترقب تطورات المتحورة الجديدة «أوميكرون» ومنهم وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح الذي يواصل وفريقه المتجانس والكوادر الطبية والفنية الليل بالنهار لمتابعة تطورات المتحورات محليا وإقليميا وعالميا. وأثمرت الاجراءات المتخذة عن نتائج ومؤشرات ايجابية على صعيد التقصي الوبائي وانخفاض احصاءات المصابين وحالات الشفاء. وقد وصف سمو رئيس الوزراء الإجراءات الحكومية بأنها اثبتت نجاعتها.

وكشفت المصادر أيضا عن «ڤيتو» لعدم عودة بعض الوزراء بهدف الاستعانة بشخصيات أكثر عطاء وخبرة وقدرة على إحداث تغيير للمصلحة العامة ولصالح المواطنين الكرام، مشيرة إلى أن الوزراء الخارجين لن يزيدوا على 7 ولن يقلوا عن 6.