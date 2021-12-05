استهدفت عبوة ناسفة قوات روسية في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية في محافظة درعا جنوبي البلاد أمس.



وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر المعارض «استهدفت عبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية عند مدخل حي ذنيبه وسط مدينة إرزع رتلا عسكريا يضم 6 سيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية». وأكد المصدر، الذي طلب عدم تسميته، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن «القوات الحكومية السورية التي تسيطر على مدينة ازرع فرضت طوقا على المنطقة التي شهدت التفجير».



من جهته، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نشطاء، بأن الانفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على قارعة إحدى طرقات المدينة، لحظة مرور الدورية الروسية من الطريق. بالتزامن مع ذلك، أكد المرصد أن مسلحين مجهولين اغتالوا عنصرا من «الأمن العسكري» بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي.