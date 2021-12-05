أقر الجيش الاميركي بشن غارة بطائرة مسيرة قرب ادلب أسفرت عن سقوط مدنيين بين قتيل وجريح امس الأول.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بيل أوربان، إن الغارة التي نفذتها طائرة بدون طيار «درون»، استهدفت زعيما ومخططا بارزا في تنظيم «القاعدة» لكن مصادر محلية والمرصد السوري لحقوق الانسان اكدوا ان مدنيا قتل في الغارة.



ووفق ما نقلت شبكة «فوكس نيوز» عن المتحدث باسم «سنتكوم» فإن القوات الأميركية شنت الغارة بالقرب من إدلب، ونفذتها طائرة «أم كيو 9».



وأوضح أوربان أن «المراجعة الأولوية لهذه الضربة تشير إلى احتمالية وقوع إصابات في صفوف المدنيين».



واعتبر المسؤول الأميركي أن بلاده «تبغض الخسائر في أرواح الأبرياء وتتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك»، مشيرا إلى أنه «سيتم فتح تحقيق كامل بما حدث وستنشر نتائجه في وقت لاحق».



وكان موقع تلفزيون «سوريا» أفاد بأن شخصا قتل وأصيب 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء وطفل بجروح خفيفة، إثر الغارة التي استهدفت دراجة نارية كانت بجانب سيارة على طريق المسطومة ومدينة أريحا جنوبي إدلب.



وأشار إلى أنه تم استهداف الدراجة النارية بالقرب من السيارة، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص على الأقل، بينما كانت السيارة تقل عائلة من بلدة كفر بطيخ، وأن إصاباتهم خفيفة.