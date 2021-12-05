بات المنتخب المغربي حامل اللقب قاب قوسين من العبور إلى الدور ربع النهائي بفوزه الكبير على الأردن برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.



وبهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين بعد الأول على فلسطين بالنتيجة عينها، وتصدر المجموعة الثالثة، فيما بقي «النشامي» ثانيا مع 3 نقاط.



وفي الجولة الثالثة المقرر لها الثلاثاء المقبل يواجه المغرب السعودية، فيما يقابل الأردن منتخب فلسطين.



وأظهر منتخب المغرب نواياه الهجومية مبكرا بعدما نجح في افتتاح التسجيل إثر تسديده محمد الناهيري التي أبعدها الحارس داخل المنطقة، فوصلت إلى جبران الذي سددها قوية في الشباك (4).

وازدادت متاعب «النشامى» بخروج المهاجم بهاء فيصل بسبب الإصابة وحل حمزة الدردور بدلا منه (14).

واستغل بانون كرة سددها لاعب الاتفاق السعودي وليد أزارو ليتابعها من مسافة قريبة مسجلا الهدف الثاني (25).

ووضع الشيبي بصمته على الهدف الثالث مستقبلا كرة من ركلة ركنية سددها «على الطائر» من خارج المنطقة لتسكن إلى يمين الحارس (3+45).

وقبل النهاية بقليل احتسب الحكم ركلة جزاء على المدافع الأردني محمد أبو حشيش بعد لمسه الكرة باليد داخل منطقة الجزاء، فترجمها رحيمي بنجاح (88).