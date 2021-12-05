الدوحة - فريد عبدالباقي



نجح منتخب قطر (المستضيف) أن يكون أول المتأهلين إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس العرب، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، جمعها من الفوز في مباراتي البحرين 1-0، وسلطنة عمان 2-1، ليترك البطاقة الثانية من المجموعة الأولى حائرة بين المنتخبات الثلاثة العراق وعمان والبحرين.

وستكون الجولة الثالثة غدا حاسمة لتحديد المتأهل الثاني من المجموعة، حيث يلتقي العراق مع قطر، والبحرين مع سلطنة عمان.

ورغم صعوبة حسم هذا الأمر إلا أن المنتخب العراقي لديه الأفضلية بين المنتخبات الثلاثة يليه منتخب عمان ثم منتخب البحرين، اذ يحتل «أسود الرافدين» المركز الثاني برصيد نقطتين مقابل نقطة واحدة لعمان والبحرين.

وثانيها أنه سيواجه منتخبا تأهل بالفعل إلى الدور التالي وهو منتخب قطر، وضمن الصدارة وثالثها أنه قد يتعادل في اللقاء المقبل ورغم ذلك قد يتأهل في حالة تعادل البحرين وعمان معا، بل من الممكن أن يخسر العراق ويتأهل أيضا ولكن بعد العديد من الحسابات المعقدة.



الحسابات المعقدة أيضا تشير إلى أن خسارة العراق بفارق هدف وبنتيجة أكبر من 2-1 مثل 3-2 أو 4-3 وهكذا مقابل تعادل عمان مع البحرين بأهداف أقل فإن العراق قد يتأهل وفي جعبته نقطتين فقط.

أما المنتخب العماني فيحتاج للفوز على البحرين مقابل خسارة العراق أو حتى تعادله مع قطر لضمان التأهل، وربما يتعادل عمان ويتأهل بشرط خسارة العراق مصحوبة ببعض الحسابات المعقدة أيضا.



والحسابات تشير كذلك لإمكانية تأهل عمان رغم تعادله وذلك في حالة خسارة العراق بأكثر من هدف أو خسارته بهدف نظيف.



ويجب هنا أن نشير أيضا إلى أن البطاقات الملونة قد تلعب دورا مهما في تأهل أحد المنتخبين إلى الدور التالي في حالة تساويهما في كل شيء سواء بالنسبة للنقاط أو الأهداف.



ويعتبر المنتخب البحريني صاحب الحظوظ الأقل للتأهل في هذه المجموعة لأنه يحتاج للفوز على عمان مقابل خسارة العراق من قطر وهو احتمال وارد بالطبع ولكن احتمالات الأحمر البحريني أقل من نظيريه العراقي والعماني.



هذا، وأشعل منتخب سورية، حسابات المجموعة الثانية، بعد فوزه الثمين على تونس 2-0، لتتغير المعطيات بالكامل في هذه المجموعة بعد أن استعادت سورية حظوظ التأهل إلى الدور ربع النهائي.



وكان منتخب الإمارات حقق فوزا غاليا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما على المنتخبين التونسي والسوري وفي رصيد كل واحد منهما 3 نقاط، بينما يحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير من دون نقاط.

وستلعب الإمارات في الجولة الثالثة ضد تونس الغد، بينما تلعب سورية ضد موريتانيا في التوقيت نفسه.