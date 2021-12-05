الدوحة - فريد عبدالباقي



حجز منتخب مصر مقعدا في الدور ربع النهائي بفوز كبير على السودان بنتيجة ٥-0، في المواجهة التي جرت بينهما مساء أمس بستاد «974» أحد ملاعب مونديال قطر 2022.

وبهذه النتيجة رفع «الفراعنة» رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الجزائر في صدارة المجموعة الرابعة، فيما ودع منتخبا لبنان والسودان البطولة بعد تلقيهما الخسارة الثانية في البطولة، وستكون مباراتهما معا تحصيل حاصل على ستاد المدينة التعليمية مساء الثلاثاء المقبل، فيما تترقب الجماهير العربية قمة شمال أفريقيا بين في اليوم نفسه على ستاد الجنوب لتحديد صاحب قمة المجموعة، إذ يسعى المنتخبان لاحتلال المركز الأول من أجل الهروب من مواجهة متصدر المجموعة الثالثة وهو في الغالب منتخب المغرب في الدور ربع النهائي.

وقد افتتح أحمد رفعت التسجيل مبكرا بالدقيقة الرابعة، عندما سدد ركلة حرة ثابتة ارتطمت بالعارضة، وبعد تشتيتها الخاطئ ارتدت سريعا له على حدود منطقة الجزاء ليسددها «على الطاير» مسجلا أحد أجمل أهداف البطولة في الزواية اليسرى لحارس السودان علي عبدالله أبو عشرين، كما أضاف أحمد سيد «زيزو» الثاني بالدقيقة 13 من ركلة جزاء، فيما عزز محمود حمدي «الونش» من تقدم المصريين بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 31، بعد مجهود فردي رائع من حسين فيصل، وقبل نهاية الشوط الأول أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع السودان ياسر مزمل لتعمد الخشونة مع أيمن أشرف.



وفي الشوط الثاني، زاد فارس عبدالله لاعب السودان الطين بلة عندما نال البطاقة الحمراء الثانية بالدقيقة(53)، ليزيد أوجاع «صقور الجديان» في الوقت الذي سيطر فيه لاعبو مصر على مجريات الشوط وتمكن المتألق حسين فيصل من تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 57، كما ألغى الحكم هدفا خامس بداعي تسلل المهاجم مروان حمدي بالدقيقة (71)، لكن البديل محمد شريف اضاف الخامس في الدقيقة (78) بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو، وبعدها تسابق لاعبو الفراعنة في إهدار الفرص لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر على السودان بخماسية.