انضم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو إلى الاجتماعات التشغيلية لكأس العرب، حيث أشاد بجهود القوى العاملة التابعة لـ (الفيفا) وقطر، والتي تسعى جاهدة لإنجاح كأس العرب، إلى جانب التحضير لأفضل نسخة لكأس العالم قطر 2022.



وانضم إنفانتينو إلى أمين عام (الفيفا) فاطمة سامورا، وكبير مسؤولي البطولات والفعاليات لدى (الفيفا) كولين سميث، والرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر، في الاجتماع اليومي مع فريق العمليات متعدد الأقسام، والذي ركز على النقاط الرئيسية المستفادة من المباريات الأولى لكل منتخب من المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى الجوانب التي سيتم تحسينها على الطريق إلى نهائي البطولة الذي سيقام السبت 18 ديسمبر.