يعقوب العوضي



توجت سيدات اليد بنادي القرين بالميدالية الذهبية في مهرجان ناشئات اليد الأول الذي اقيم مساء أول من امس بإشراف اتحاد اللعبة واللجنة النسائية بالاتحاد على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية، وحصل فريق نادي سلوى الصباح (B) على المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى لاعبات نادي فتيات العيون (B).



وشارك في المهرجان 3 أندية بخمسة فرق مختلفة، بإجمالي أكثر من 75 لاعبة من مواليد 2004 وما بعد، وحضرت المهرجان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالله ذياب، ورئيسة اللجنة النسائية باتحاد كرة اليد د. الجازي المونس وأعضاء اللجنة.