أوصى الخبير الفلكي عادل المرزوق المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحذر نهاية فترة الوسم وبداية فترة المربعانية الباردة ودخول نوء الاكليل الذي هو أول الأنواء في فترة المربعانية (أربعينية الشتاء) وتنتهي 14 يناير 2022.



وقال المرزوق: يجب الحرص على إطفاء المكيفات في المنازل وارتداء الملابس الشتوية، حيث إن الطقس اعتبارا من اليوم الأحد وتحديدا من ساعات المساء سيكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه، وإن كانت شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة بين (5-30) كم/س.



وزاد: الليلة وفي ساعات الفجر ستنخفض الحرارة أكثر من درجتها في النهار وتكون بين (10 و14) درجة مئوية، ولذلك ننصح بارتداء الملابس الشتوية فورا.