ارتفعت حوادث الاختطاف في جنوب إفريقيا بنسبة 60% هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة سيتي بريس الجنوب إفريقية نقلا عن تقرير استخباراتي سري بشأن الجريمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن منفذي حوادث الاختطاف يستهدفون الأفراد الاثرياء، ويطالبون بدفع دفية تقدر بما لا يقل عن 50 مليون راند (1ر3 مليون دولار).

وجاء في تقرير الصحيفة أنه يتم المطالبة بفدية تتراوح ما بين 2000 راند و 10 آلاف راند للأشخاص الأقل ثراء، وعادة ما يتم دفعها عبر تعاملات مالية سوقية.

وأضافت الصحيفة أن قطاع الشرطة أسس وحدة متخصصة للتعامل مع حوادث الاختطاف.

وتصدرت محافظة خاوتينج، وعاصمتها بريتوريا، القائمة بواقع 2580 حادث اختطاف في الفترة ما بين كانون ثان/يناير حتى تشرين أول/أكتوبر الماضيين، تليها محافظة كوازولو ناتال بواقع 1573 حادث اختطاف، تليها كيب الغربية بواقع 818 حادث اختطاف.