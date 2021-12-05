بدأت مساء (السبت) فعاليات الدورة 22 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في تونس التي ستتواصل حتى الثاني عشر من الشهر الجاري بمشاركة نحو 100 عمل مسرحي من 26 دولة.

وانطلق حفل الإفتتاح بمظاهر إحتفالية عاش على وقعها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، الذي تم فيه وضع مُجسمات فنية وتماثيل لشخصيات مسرحية عربية وإفريقية.

كما شهد عدة عروض من مسرح الشارع، منها مسرحية "داموس" (نفق) من إنتاج جمعية القطار لمسرح الشارع من تونس، و"مريضة" للمسرحي وليد الخضراوي من تونس أيضا، إلى جانب بعض العروض الإحتفالية الأخرى.

وتضم هذه الدورة التي ستجري فعالياتها بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، نحو 100 عمل مسرحي من 26 دولة، حيث يتضمن برنامجها سبعة أقسام منها "مسرح العالم" و"تجارب مسرحية في المهجر" و"مسرح الحرية" و"مسرح الطفل" و"مسرح الشارع".

وسيتم خلالها عرض العديد من المسرحيات منها "منطق الطير" من تونس، و "من الألف للياء" من السنغال، و"منظر طبيعي" من الأردن، و"حكاية زهرة" من فلسطين، و"مكتبة الخلود" من تركيا.

وتتنافس في المسابقة الرسمية لهذه الدورة 14 مسرحية منها ثلاث مسرحيات إفريقية، وثماني مسرحيات عربية، وثلاث مسرحيات تونسية هي "منطق الطير" للمخرج نوفل عزارة و"آخر مرّة" للمخرجة وفاء الطبوبي و"كابوس آينشتاين" للمخرج أنور الشعافي.

ويرأس لجنة التحكيم هذه المسابقة، معز مرابط من تونس، وتضم في عضويتها لينا أبيض من لبنان، وسامح مهران من مصر، وكنجني الامدجردو من توغو، وخالد أمين من المغرب.

وسيتم خلال هذه الدورة التي تم فيها اختيار مصر كضيف شرف، تكريم عشرات المبدعين، منهم سيدة المسرح المصري سميحة أيوب، والممثل المصري أحمد بدير، والتونسيين الأسعد بن عبد الله وفاتحة المهدوي وجمال المداني، والعراقية عواطف نعيم، والجزائرية فضيلة حشماوي.

ويعد مهرجان أيام قرطاج المسرحية واحدا من أعرق المهرجانات إنتشارا وإستقبالا لأهم ما ينتج في الساحتين العربية والأفريقية، وقد تأسس في عام 1983، وكان يُنظم كل سنتين بالتناوب مع أيام قرطاج السينمائية قبل أن يُصبح سنويا منذ عام 2014. /