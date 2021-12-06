أسامة دياب



قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ان الشعب والقضية الفلسطينية بخير مادامت الكويت بخير، رافعا أسمى آيات الشكر والتقدير باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والحكومة والشعب الفلسطيني الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على القرار الذي أصدرته الحكومة الكويتية من خلال وزيرة الاشغال ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس والمتعلق بحظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من والى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل).



وأضاف طهبوب في تصريحات صحافية ان هذا القرار الكبير ليؤكد مجددا على ان فلسطين وشعبها وقضيتها من الاولويات الرئيسية والأساسية لقيادة هذه الدولة العظمى بحكامها المتعاقبين وحكوماتها على مر السنين، كويت الخير والانسانية والوفاء المطلق، كويت العروبة والانتماء بشعبها العزيز الكريم.



وأشار إلى ان قرار الحكومة الكويتية هو دفعة معنوية جديدة من اجل تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني ولتأكيد الموقف الكويتي الثابت والراسخ بأن علاقة الكويت بفلسطين علاقة جذورها في الأرض وفرعها في السماء وان القضية الفلسطينية بالنسبة الكويت بقيادتها وشعبها هي قضية مبدئية لا تقبل المساومة وان الكويت ستبقى كتفا الى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته الى أن تعود الحقوق الى أصحابها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، حمى الله الكويت بقيادتها وشعبها من كل مكروه وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان.