تمكن تخصص تقنية المعلومات والحوسبة IT في الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت من تجديد الاعتماد البرامجي والمهني لخريجــي التـــــخصص من مؤسسة الهــندسة والتكنولوجيا البريطانية (The Institute of Engineering and Technology ).

وكان تخصص تقنية المعلومات والحوسبة في الجامعة قد حصل على الاعتماد لأول مرة في عام 2017 وذلك لطلاب التخصص الملتحقين ابتداء من العام الأكاديمي 2012-2013.

من جهته، قال مساعد مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي أ.د.محمد سيد إن مؤسسة ( IET ) تُعد واحدة من أهم المنظمات المهنية العالمية في مجال الهندسة والتكنولوجيا؛ حيث إنها تضم أكثر من 000 158عضو في نحو 153 بلدا مختلفا، مضيفا أن الهدف الرئيس من تجديد الاعتماد هو السعي الى الحصول على اعتماد إضافي للتخصص من مؤسسة دولية مهنية؛ حيث إن البرنامج حاصل على اعتماد الجامعة المفتوحة - Open University - في المملكة المتحدة منذ عام 2002.

وأفاد بأنه يعد إنجازا كبيرا للجامعة وطلبتها، حيث يكون الطالب Full Chartered Engineer مسجلاً في مؤسسة ( IET )، ويستطيع من خلالها ممارسة المهنة واستكمال دراسة الماجستير في المملكة المتحدة.