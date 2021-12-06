لشرب الماء فور الاستيقاظ فوائد عديدة.. ما أبرزها؟

يتبع اليابانيون تقليدا قديما، يتمثل في شرب الماء على معدة خاوية، فور استيقاظهم صباحا، تلك الظاهرة قد تبدو غريبة قليلا، لكن تأثيرها كبير على صحة الإنسان، ووفقا لدراسات عديدة، توفر هذه الممارسة البسيطة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالصحة، وهو الأمر الذي دفع صحافية بموقع «دي آي يو بروجيكتس» لتجربة الطريقة لمدة شهر كامل، وتسجيل النتائج.



وبعد شهر من ممارسة شرب الماء فور الاستيقاظ، قالت الصحافية: «بعد أيام قليلة من بدء شرب الماء في الصباح، بدأت أشعر بأنني أخف وزنا. شعرت بأن جسدي كان يزيل السموم بسهولة أكبر».

وأكدت الصحافية أن العادة الجديدة ساعدتها على تحمل النظام الغذائي الذي تتبعه، حيث إنها لم تشعر «بالجوع المزعج الذي يأتي كل ساعة»، والرغبة في تناول الطعام الخفيف بين الوجبات.



وقالت الصحافية: «بالإضافة إلى الشعور بجوع أقل، لم يعد هضمي بطيئا وثقيلا. ارتفاع مستوى الطاقة لدي حفزني على ممارسة الرياضة أكثر فأكثر».

وأشارت صاحبة التجربة إلى أنها كانت تعاني من عسر الهضم سابقا، وكذلك الحموضة، إلا أن هذه المشاكل اختفت بشرب الماء في الصباح، وغاب الشعور بالحموضة بعد الوجبات.



كما أكدت الصحافية التأثير الكبير الذي لاحظته على بشرتها بسبب الماء: «اعتاد الناس أن يقولوا لي إنني أبدو أكبر من عمري.

منذ أن بدأت العلاج بالماء، تقلصت التجاعيد في وجهي والآن تبدو بشرتي صحية ومشرقة ومتوهجة».

عن «سكاي نيوز»