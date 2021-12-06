محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع أن يكتمل العمل في مشروع مركز التجميع 32 الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار في الكويت في مارس 2022، وفقا لمصادر صناعية مطلعة حيث يجري العمل في المشروع المهم لقطاع النفط على قدم وساق.



وقالت مجلة ميد ان مركز التجميع 32 يقع في حقل برقان الكبير، وقد تمت ترسية العقد على شركة بتروفاك البريطانية في عام 2017 ولكن العمل قد تأخر في المشروع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمركز 120 ألف برميل يوميا من النفط من عدة حقول نفطية.



وترتبط حقول النفط في الكويت بشبكة واسعة من مراكز التجميع، والتي تعمل كموقع لتجميع النفط الخام المنتج في العديد من الآبار المتصلة بخطوط التدفق، وتوفر مراكز التجميع في الكويت المعالجة الأولية عن طريق فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح.



وقد شهدت الكويت في سبتمبر الماضي تشغيل مركز التجميع 31 في شمال الكويت، وتبلغ طاقته 100 الف برميل يوميا من النفط الخام، و62.5 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب و240 ألف برميل يوميا من المياه المعالجة، ولم يكن ثمة على مدى السنوات القليلة الماضية الكثير من الإعلانات عن مشروعات جديدة في الكويت، التي شهدت تأثيرات جائحة كورونا الى جانب التحول العالمي للطاقة بسبب القضايا المستمرة المتعلقة بالوضع السياسي المحلي، وقد تعثرت عملية صنع القرار، بما في ذلك الإصلاحات لدعم الاقتصاد الكويتي، حيث حالت المعارضة في مجلس الأمة دون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.



وختمت «ميد» بالقول انه من المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من الاستقرار السياسي لرؤية أي زيادة كبيرة في مشاريع قطاع النفط في الكويت خلال 2022.