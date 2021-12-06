واصلت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارات الفحص الفني في محافظات الكويت الست وعبر أقسامها المختلفة حملاتها لضبط المركبات المتهالكة والتي تفتقد اشتراطات الأمن والسلامة، وأسفرت الحملات الدورية التي امتدت لأسبوع عن تحرير 1215 مخالفة مرورية جميعها حملت عنوان افتقاد اشتراطات الأمن والسلامة وتنوعت هذه المخالفات بين المركبات المتهالكة والتي تحتاج إلى صبغ وذات إطارات تالفة وأيضا المركبات التي يضيف أصحابها معدات لإصدار أصوات مزعجة.



وبحسب مصدر أمني فإن محافظة الفروانية كان لها النصيب الأكبر من حصاد المخالفات المرورية، وكذلك محافظة الأحمدي جاءت في الترتيب الثاني تليها محافظة الجهراء بحكم تواجد أعداد كبيرة من الوافدين والعمالة الوافدة، مشيرا الى أن عددا من المخالفين أحيلوا إلى الحجز التحفظي.



وأكد المصدر استمرار هذه الحملات، داعيا أصحاب المركبات إلى التأكد من صلاحية مركباتهم حتى لا تتم مخالفتهم، لافتا إلى ان جميع مخالفات الفحص الفني يستوجب على أصحابها تعديل مبررات المخالفة قبل عمل أمر صلح والسماح للمخالف بدفع قيمة المخالفة وتسلم المرفقات المسحوبة.



وذكر المصدر ان المركبات التي تضبط وهي فاقدة لاشتراطات الأمن يتم التدقيق على توقيت إجازة المركبة، وفي حال أجيزت مؤخرا وهي فاقدة لاشتراطات الأمن تتم محاسبة الفاحص سواء كانت شركة خاصة أو فاحصا واتخاذ ما يلزم من إجراءات.