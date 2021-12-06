تتكون المحاكم في الكويت من:



1 ـ محاكم الدرجة الاولى: وتتكون من «المحكمة الجزئية» و«المحكمة الكلية»، فالمحكمة الجزئية والتي تنظر بالقضايا البسيطة وتتكون من قاض واحد، والمحكمة الكلية والتي تنظر في باقي القضايا وتتكون من ثلاثة قضاة ويجوز ان يحكمها قاض واحد.



2 ـ محكمة الاستئناف: وتختص هذه المحاكم في النظر القضايا التي تم الطعن بها في محاكم الدرجة الاولى وهي تتكون من عدة دوائر وكل دائرة تتكون من ثلاثة مستشارين.



3 ـ محكمة التمييز: وتتكون من عدة دوائر ويكون في كل دائرة خمسة مستشارين وهي اعلى محكمة في القضاء وتختص بالنظر بالقضايا التي تم الطعن بها في محكمة الاستئناف.



علي غازي المطيري



كلية الدراسات التجارية ـ تخصص قانون