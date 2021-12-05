السماح بتحويل الزيارات التجارية الى اقامات عمل لمن استخرجت لهم قبل 24 نوفمبر الماضي



امير زكي



ابلغ مصدر الأنباء ان الهيئة العامة للقوي العاملة تلقت كتابا صادرا عن وزارة الخارجية تضمن السماح بتوثيق صحف الحالة الجنائية للعمالة المصرية القادمة الى البلاد بسمات تجارية قابلة للتحويل الى اقامات عمل من مراكز الخارجية وفق ضوابط وهي ان تكون مميكنة وموثقة من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في الكويت وجاء نص التعميم كما يلي بالإشارة الى كتابكم رقم 12698 بتاريخ 28/11/2021، بشأن طلب التصديق على الصحف الجنائية الخاصة بالعمالة المصرية التي تم استقدامها بزيارات تجارية ومزمع تحويلهم الى إقامات عمل.



نود إفادة سعادتكم بأنه سيتم استثناء العمالة التي تم استقدامها بزيارات تجارية صادرة قبل تاريخ 24/11/2021، حيث سيتم التصديق على الصحف الجنائية الخاصة بتلك العمالة، في

جميع مراكز الخدمة التابعة لوزارة الخارجية ـ الشؤون القنصلية، وفقا للشروط التالية:

ـ أن تكون الصحيفة الجنائية مميكنة.

ـ أن تكون الصحيفة الجنائية مصادق عليها من وزارة الخارجية المصرية، والسفارة المصرية بدولة الكويت.



علما بأن الاستثناء الممنوح سيتم العمل به حتى تاريخ 31/12/2021.

الى ذلك قال مصدر امني ان تصديق الخارجية جاء بعد مخاطبات اجازت تحويل الزيارات التجارية الى اقامات عمل .

يشار الى ان الهيئة العامة للقوي العاملة اصدرت نهاية الشهر الماضي تعميم إداري رقم 20/2021

بشأن إيقاف العمل بآلية إصدار تصاريح عمل للمستقدمين



بسمة دخول للزيارات التجارية جاء فيه



بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1328) المؤرخ 20/10/2021 بشأن عودة إصدار سمات الدخول لدولة الكويت بكافة أنواعها عن طريق الجهات المعنية، وعلى قرار اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا باجتماعها رقم (77/2021) المنعقد بتاريخ 17/11/2021،

وعلى التعميم الإداري رقم 17/2021 بشأن آلية اصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية،

وعلى التعميم رقم 19/2021 بشأن إيقاف العمل بآلية اصدار تصاريح عمل للمستقدمين وبناء على مقتضيات مصلحة العمل،

يعمم الآتي



على قطاع شؤون العمالة والإدارات التابعة وإدارة مركز نظم المعلومات الالتزام بما يلي:



تعدل أحكام التعميم رقم 19/2021 ليصبح على النحو التالي:

«وقف العمل بأحكام التعميم رقم (17) لسنة 2021 المؤرخ 23/9/2021 اعتبارا من تاريخ 24/11/2021 في شأن معاملات إصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية، على أن يستمر العمل بأحكامه بشأن الزيارات التجارية التي تم إصدارها قبل تاريخ 24/11/2021 شريطة أن يتم اتخاذ اجراءات المعاملة على النظام الآلي للهيئة قبل حلول 31/12/2021».

يلغى ما يخالف أحكام هذا التعميم.

على المختصين ـ كل فيما يخصه ـ الالتزام بما ورد بهذا التعميم.