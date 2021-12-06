يعقد إيمانويل ماكرون مؤتمرا صحافيا الخميس لعرض أولويات رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2022 وتستمر ستة أشهر.

سيقدم ماكرون الخميس الساعة 16,00 (15,00 ت غ) بقصر الإليزيه في باريس "الأولويات الأوروبية الرئيسية التي ستحملها فرنسا خلال فترة الرئاسة" حسب ما جاء في بيان لمكتبه، وذلك في سياق النقاش المتعلق باستقبال المهاجرين ومكانة الاتحاد الأوروبي في العالم.

وتحدث ماكرون في مناسبات عدة عن الأهمية التي يوليها لهذه الرئاسة النصف سنوية التي ستتزامن مع حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 و24 نيسان/أبريل ثم الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو.

وتتمثل أهدافه في "تعزيز السيادة الأوروبية" ولا سيما من خلال الاستقلالية العسكرية وإصلاح اتفاقيات شنغن والدفع قدما بـ"حزمة المناخ" عبر فرض ضرائب على الكربون وإعادة بناء "معاهدة سلام وصداقة مع إفريقيا" برعاية الاتحاد الأوروبي.

ستسمح هذه الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لفرنسا بتسيير المناقشات من خلال تحديد جدول أعمال الاجتماعات، وبالتالي طرح أولوياتها. ومن المقرر عقد قمة دفاعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الرئاسة الفرنسية للمجلس.