اختارت جمعية العلاقات العامة الكويتية مجلس إدارتها الجديد بالتزكية وناقشت التقريرين المالي والإداري لعامي 2019 و2020 خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء أول من أمس، بمقر الجمعية بالشامية بحضور ممثلي وزارة الشؤون، وحظي التقريران على الموافقة بإجماع الحضور، وذلك في أجواء تنظيمية رائعة ومراعاة الاشتراطات الصحية.



وبهذه المناسبة، عبر رئيس قائمة العلاقات جمال النصرالله عن سعادته وشكره لجميع أعضاء الجمعية العمومية علي دعمهم اللامحدود للانشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية وجهودهم في إرساء دعائم وأسس العلاقات العامة.



وأضاف النصرالله أن تضافر الجهود المشتركة ساهم في دفع عجلة العمل التطوعي لخدمة المجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن أعضاء مجلس الإدارة يمدون إيديهم للأعضاء الجدد والراغبين في الالتحاق بالجمعية، معربا عن شكره للأعضاء المؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية على جهودهم في مختلف المجالات.



وعبر عن طموحات أعضاء المجلس في دورته الجديدة لأن ينجحوا في مواصلة مسيرة الجمعية وتحقيق أهدافها تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.



من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة محمد الموسوي أن قائمة العلاقات نالت ثقة الجمعية العمومية نظرا لإنجازات المجلس التي ساهمت في تطوير وتنمية المجتمع، مؤكدا أن الجمعية تعتبر واحدة من الجمعيات المشهود لها والمؤثرة في المجتمع، وتسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق المزيد من الانجازات، ومن أولويات المجلس الجديد تطوير العنصر البشري، ويأتي ذلك ضمن خطة تعتمد على فعاليات وأنشطة تتضمن ورش عمل ودورات تدريبية على مدار العام.



بدوره، قال عضو مجلس الادارة محمد الياسين: ان طموحاتنا كثيرة ولدينا أجندة تم اختيارها بعناية لفعاليات ومشاريع الجمعية في المرحلة المقبلة، ونأمل تحقيق طموحات جميع العاملين في مهنة العلاقات العامة والمجتمع بشكل عام، ومسؤول العلاقات العامة دائما يبحث عن الجديد، ويحمل على عاتقه تميز الجهة التي يعمل فيها، وغالبا ما يشارك في وضع خارطة طريق لتلك الجهة، ودورنا كجمعية نفع عام هو تدريب وثقل خبرات موظفي العلاقات العامة، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم فعاليات ومؤتمرات تساهم في تنمية البلاد من خلال ما تخرج به من توصيات.



من جهتها، قالت المرأة الوحيدة في مجلس الادارة وعد الكندري إن من أولوياتها الفترة المقبلة تفعيل دور لجنة المرأة والعمل على تنظيم فعاليات تضع المرأة على خارطة العمل في العلاقات العامة بشكل أوسع، ولديها رسالة وهي أن العلاقات العامة مهنة الابتكار والتطوير المستمر، وتعتز بانتمائها لمجلس إدارة جمعية تعد من أنشط جمعيات النفع العام، معربة عن طموحها لأن تكون مجالس ادارات جمعيات النفع العام مناصفة بين الرجال والنساء.



أعضاء مجلس الإدارة الجديد



قال ممثل وزارة الشؤون إن جمعية العلاقات العامة التزمت بتطبيق لوائح وقوانين الوزارة بخصوص الانتخابات ودعوة الجمعية العمومية، معلنا فوز قائمة العلاقات بالتزكية، مؤكدا أن أعضاء المجلس الجديد كالآتي:



٭ جمال جاسم النصرالله



٭ محمد جعفر الموسوي



٭ محمد خالد الياسين



٭ يوسف عبدالله الرويح



٭ وعد حسن الكندري



٭ فهد سليمان الحنيف



٭ بشار عيسي الهنيدي



٭ حمد محمد الحميدي