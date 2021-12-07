البرنامج يهدف إلى تطوير إمكانيات الموظفين في العديد من قطاعات الأعمال



أعلنت شركة بهبهاني للسيارات، الممثل الحصري لعلامات السيارات العالمية بورشه وفولكس واجن وسكودا في الكويت، عن اختتام برنامجها التدريبي الخاص بتنمية المواهب في الشركة لعام 2021، حيث تم تصميم البرنامج وتطبيقه بالتعاون مع مركز التعليم المستمر التابع للجامعة الأمريكية في الكويت، وذلك بهدف تطوير إمكانيات الموظفين في العديد من قطاعات الأعمال.



وشمل البرنامج سبع وحدات تدريبية، حيث تم إطلاقها في بداية العام وتخرج منها المشاركون في شهر نوفمبر، وحصد البرنامج نتائج مرضية جدا على مستوى تفاعل المشاركين واستفادتهم من محتواها، لذا تهدف الشركة الى تنفيذ هذا البرنامج كل عام لاستقطاب أعداد أكبر من الخريجين من بين موظفي الشركة.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الموارد البشرية وضمان الجودة في شركة بهبهاني للسيارات، إيلي دبس: «نسعى دائما في شركة بهبهاني للسيارات إلى تمكين موظفينا بمهارات جديدة عبر منحهم فرصا جديدة لاكتساب المعرفة والنمو في مسيرتهم المهنية بحيث يستطيعون تولي مناصب ومسؤوليات جديدة داخل الشركة».



وأضاف دبس إن البرنامج تم تصميمه لتعزيز مفهوم التعاون المشترك في فريق واحد بين الموظفين الذين يعملون في وظائف وقطاعات مختلفة.

«فمن خلال برامج تدريبية مثل برنامج تنمية المواهب، نهدف إلى تحفيز موظفينا أكثر، وتحسين مستويات الرضا الوظيفي، وزيادة الإنتاجية لنواصل تجاوز توقعات عملائنا من خدماتنا.

وما أضاف القيمة لهذا البرنامج هو التعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت التي تعد إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الكويت».



ويتولى الموظفون الذي تخرجوا من برنامج تنمية المواهب لعام 2021 مناصب مختلفة عبر قطاعات الشركة، وركزت وحدات البرنامج التدريبية على مهارات مختلفة أهمها المهارات القيادية المرنة، وقراءة البيانات المالية، والكتابة المحترفة، وفن التفاوض، والقدرة على إدارة الوقت.



ومنذ تأسيسها في عام 1957 وشركة بهبهاني للسيارات تحرص على تقديم أفضل قيمة من المنتجات والخدمات في صناعة السيارات ووسائل النقل إلى عملائها وذلك عن طريق رفع كفاءة وتدريب موظفيها، والالتزام بالإجراءات الأكثر فعالية، والوفاء بجميع متطلبات العملاء والحفاظ على ثقافة تنظيمية تعزز من تطورها المستمر.

واليوم، تواصل الشركة الإيفاء بوعودها والحفاظ على علاقاتها الطويلة مع عملائها وشركائها بفضل فريق متمكن جوهره الأخلاقيات المهنية أولا.