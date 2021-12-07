استهلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة جاوزت 2% خلال تعاملات الأمس، وذلك عقب أسبوع من التذبذبات بسبب متحور أوميكرون وترقب قرار مجموعة «أوپيك +» التي قررت الإبقاء على سياستها الإنتاجية.



وخلال جلسة تعاملات أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.58% لتصل إلى 71.67 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.91% لتصل إلى 68.17 دولارا للبرميل.



وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاؤها، فيما يعرف بـ(أوپيك+)، الأسواق مساء الخميس الماضي عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا في يناير المقبل.



غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحا أمام تغيير السياسة سريعا إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء «أوميكرون»، وقالوا إنهم قد يجتمعون مجددا قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير إذا لزم الأمر.



وقالت أرامكو السعودية يوم الأحد الماضي، إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر الحالي.



وحددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غربي أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.



ورفعت أرامكو الشهر الماضي، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 1.40 دولار إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خام دبي على بلاتس وخام عمان على بورصة دبي للطاقة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.