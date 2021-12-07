بيروت - داود رمال



شهد قصر بعبدا امس بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي، توقيع اتفاقية «افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت». ووقع الاتفاقية وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب عن الجانب اللبناني، وعن المنظمة مديرها مندوب الأمين العام لتوقيع الاتفاقية جوفروا مونبوتي.



ونقل المدير التنفيذي مونبوتي الى عون تحيات الامينة العامة للفرانكوفونية وشكرها له لالتزامه الشخصي في تحقيق هذه الاتفاقية وإنشاء الممثلية في بيروت. وقال: «من الطبيعي ان نكون اليوم هنا، ونحن موجودون أصلا في لبنان، منذ سنوات عدة، بشكل او بآخر في خدمة كبريات الجامعات اللبنانية. ومن خلال انشاء هذه الممثلية، سوف نوطد حضورنا اكثر ونجسده اكثر في خدمة لبنان، واللبنانيات واللبنانيين.»



وأشار الى اننا نتوق الى افتتاح مقر هذه الممثلية، في بيروت وانطلاق العمل فيه. وقال: «ان لبنان شريك فاعل وتاريخي للفرانكوفونية، ونحن سنعمل على إطلاق دينامية متجددة للعمل مع لبنان في ميادين عدة، لاسيما مع الشبيبة وقد بدأنا بسلسلة برامج عمل مشتركة».



وختم بالقول: «ان الفرانكوفونية هي منظمتكم، وهذا بحد ذاته تحد لنا جميعا كي نعمل معا وفق مبدأ التضامن الفرانكوفوني».



ورد عون وقال: «ان هذه الخطوة بالغة الأهمية للفرانكوفونية، وستتيح لنا متابعة التمسك بالثقافة واللغة الفرنسيتين وما تمثلهما، لاسيما ان اللبنانيين متمسكون منذ القدم بهما، وكنا من أوائل الذين تكلموا اللغة الفرنسية في الشرق الأوسط».



وأضاف: «نحن بأمس الحاجة الى ما تمثله اللغة الفرنسية من قيم. ولطالما اخترنا الفرنسية لغة كلاسيكية اعتنقتها المدارس اللبنانية. وبمثل هذه الممثلية، سنواصل عملنا ودفعنا الثقافي من خلال هذه اللغة، وسنعمل على إشاعتها في المنطقة».