محمد الجلاهمة



واصل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي امس كعادته كل يوم اثنين من كل اسبوع استقبال مواطنين من اصحاب الشكاوى والمعاملات للاشراف بنفسه على حلها، وتذليل المعوقات امامهم في جميع المعاملات الخدمية ذات الصلة بقطاعات وزارة الداخلية.

ووجه بتذليل العقبات امامها وفق ما يقتضيه القانون.



يأتي هذا انطلاقا من حرص القيادة العليا لوزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين واستمرارا لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها وزارة الداخلية في جميع قطاعاتها لتذليل كل المعوقات التي تواجه معاملات المواطنين ذات الصلة بقطاعات وزارة الداخلية وإيجاد حلول لها وفق القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

علما بأن وزير الداخلية يستقبل الاخوة المواطنين في مقر وزارة الداخلية بصبحان يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وتكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم 25200641 خلال الدوام الرسمي، او عن طريق الواتساب رقم 96031116 او البريد الإلكتروني [email protected] او من خلال الحضور شخصيا لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم 3 لتقديم الطلب والمستندات اللازمة وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية مع الوزير.



من جهة أخرى، قام العلي بزيارة إلى مبنى وكيل وزارة الداخلية بمنطقة صبحان، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف.



واطلع العلي على سير العمل المقدمة من مكتب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية الشيخ مبارك العلي واطلع على أعمال قطاع الشؤون الإدارية والخدمات التي يقدمها القطاع لمنتسبي الوزارة.