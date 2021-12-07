أحداث العمل تكشف السر بين عبدالحليم حافظ و عائلة عبدالحميد حافظ

ياسر العيلة

احتفت أسرة شركة «Bee Production» بفريق أحدث انتاجاتها الدرامية مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ»، المتوقع عرضه خلال رمضان المقبل، وسط أجواء من المحبة والسعادة التي شاهدناها على وجوه جميع نجوم العمل الذين تواجدوا خلال هذه الاحتفالية وعلى رأسهم النجمة هيا عبدالسلام والنجم فؤاد علي اللذان استقبلا الحضور بكل حب وسعادة. «الأنباء» تواجدت هناك والتقينا نجوم وكاتبة ومخرج المسلسل، والتفاصيل في السطور التالية:

قالت النجمة هيا عبدالسلام: مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ» اجتماعي عائلي دمه خفيف، فيه دراما وقضايا اجتماعية، وتدور أحداثه عام 1994، ويتناول تحديدا قضية كبار السن.

وعن التشابه أو العلاقة بين اسم العمل واسم المطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ، أوضحت: هناك سر في العمل بين عبدالحميد وعبدالحليم، مشيرة الى أن المسلسل سيعرض في شهر رمضان المقبل، وأنها تقدم خلاله شخصية «سعاد» إحدى بنات عبدالحميد حافظ، لافتة الى أن الدور جديد عليها وسيكون مفاجأة للجمهور.

من جهته، قال النجم فؤاد علي: نحن كشركة إنتاج نحاول تقديم أعمال كل واحد منها يحمل وجهة نظر مختلفة عن الأخرى، وهذا الشيء يحدث للأمانة في أكثر من جهة إنتاج، وأشعر بأن هناك انتعاشة جميلة جدا على مستوى الدراما الكويتية، مكملا: مسلسل «عبدالحميد حافظ» من أضخم الأعمال التي أنتجناها لأكثر من سبب، منها عدد الممثلين والمشاهد كبير جدا، بالاضافة الى أننا لأول مرة نقدم عملا خاصا بحقبة زمنية معينة، لذلك نحن حريصون على أدق التفاصيل وتقديمها بشكل حرفي شديد.

وتابع: أتمنى أن يلامس هذا العمل وجدان المشاهدين بالشكل الذي نرجوه، كاشفا عن أنه يجسد فيه شخصية هو يحبها، ويتمنى أن تكون هي شخصيته الحقيقية لزوج «واخد الدنيا» بصدر رحب، وبهدوء دون عصبية، ويكون إيجابيا في معالجه مشاكله الزوجية بـ«خفة دم».

بدوره، قال المخرج سعود بوعبيد: العمل اجتماعي ضخم، يتناول ثلاث حقب زمنية، وهناك تركيز على حقبة التسعينيات تحديدا، خاصة عام 1994، ونناقش أيضا مشاكل عديدة، والمسلسل من تأليف مريم نصير وإنتاج شركة «Bee Production» في التعاون الرابع لي معها، ملمحا الى أنه من أول تعاون له مع الشركة وهو يجد الدعم من قبل هيا عبدالسلام والنجم فؤاد علي كونهما مقتنعين به فنيا.

وبسؤاله عن الجديد الذي سيقدمه كمخرج في هذا العمل؟ أجاب: هذه المرة الأولى التي أتصدى فيها الى عمل يتناول حقبا زمنية، ويضم كما كبيرا من الممثلين منهم 14 ممثلا رئيسيا، مشيرا الى أنه يعد المشاهدين بتقديم صورة تعبر عن حقبة التسعينيات من ناحية الألوان والديكور.

وقال الفنان محمد الدوسري: أجسد شخصية «سمير» الابن الكبير في العائلة، وهي شخصية مختلفة عما قدمته من أدوار من قبل، لدور شاب يلتزم دينيا بعدما حدثت معه أشياء في الماضي غيرت تفكيره ونظرته الى الحياة، ويقدم النصائح لإخوانه وأخواته.

بينما قالت الكاتبة مريم نصير: العمل اجتماعي عن عائلة في عام 1994 مرتبطة بطريقة ما بزمن عبدالحليم حافظ، وربطنا الزمنين معا من خلال أحداث المسلسل، وكونا من خلال هذا الربط دراما اجتماعية رومانسية.

وقاطعناها بأن عبدالحليم حافظ توفي عام 1977 وليس في التسعينيات، فردت (ضاحكة): هناك سر في هذا الجانب سيكتشفه المشاهدون خلال أحداث العمل التي تحمل الكثير من المعاناة والمشاكل، لكن لن تخلو القصة من الرومانسية والروح الجميلة والحب والمواقف الطريفة.

اما النجمة سماح فقالت: سعيدة بتواجدي في العمل مع شركة «Bee Production» وفريقها الناجح من خلال أعمالهم التي قدموها من قبل، وهذا النجاح يستقطب أي فنان، مشيرة الى أن هذا التعاون الأول لها معهم.

وحول أهم شيء جذبها للشخصية التي تقدمها، أوضحت: أجسد شخصية «نجاة» زوجة عمهم، وتربطها علاقة بكل فرد من أفراد العائلة، والحلو في هذا العمل أننا في الحقيقة تربطنا علاقة قوية معا. وأكملت: «نجاة» هي أم لفؤاد علي، وأحمد بن حسين، ولديها مشاكل معهما وهي شخصية بسيطة وطيبة وأصبحت أرملة مبكرا.

وقالت الفنانة الشابة سارة صلاح: المسلسل جاد ورائع، وهذه المرة الاولى التي أشارك فيها بعمل يتناول حقبة الطيبين الجميلة، مشيرة الى أنها تقدم شخصية «زبيدة» بنت عبدالحميد حافظ الصغرى التي تتسارع الاحداث معها بشكل كبير، وهي فتاة مسيطرة وكلمتها مسموعة، ولكن تحدث لها نقلة من خلال الاحداث، كاشفة عن أن هذا العمل هو الثالث لها مع الجهة المنتجة.

فيما قالت الفنانة نوف السلطان: أجسد دور «فاتن» وحيدة أمها، والشخصية عملية جدا، وجادة نوعا ما، وتحمل الطابع الرومانسي. وعن سر تعاونها مع هيا عبدالسلام في 4 أعمال حتى الآن، شرحت: هذا العمل هو الرابع بيننا بعد مسلسلات «أجندة» و«مانيكان» و«رقم الحظ 7»، متطرقة الى تعاونها مع هيا كممثلة ومخرجة، قائلة: العمل مع هيا متعة وهي صديقتي و«أحبها وايد».

من جانبها، قالت الفنانة إيمان العلي: هيا ولولوة عبدالسلام وفؤاد علي هم أسرتي الثانية وأرتاح نفسيا بالعمل معهم. وأجسد في المسلسل الجديد دور أخت هيا عبدالسلام وهو جديد بالنسبة لي بعيدا عن أدوار الأم التي قدمتها في أعمالي الأخيرة.