عبدالحميد الخطيب



أكد المطرب القدير طارق سليمان انه راض عن كل عطائه الذي قدمه طوال سنوات عمله بالوسط الغنائي، وقال: لا أستطيع تقييم نفسي، نحن نجتهد ونقدم الاعمال البسيطة الحلوة التي يحبها الجمهور، مشددا على ان الكويت فيها مجموعة كبيرة من المطربين من كل الاجيال وكل منهم له طابعه الخاص الذي يميزه عن غيره.



وتابع: الفن الشعبي عمود التراث الكويتي، ومن خلاله نقدم اللهجة الصحيحة، مشيرا الى أن «السامري» اقرب أنواع الفنون الشعبية الى قلبه. وأردف عند سؤاله «لماذا لا يدرب الشباب الجدد على غناء الفن الشعبي؟»: أنا هاو، وأحب الفن وتربيت عليه منذ الصغر، ولست متخصصا لكي أدرب الشباب على الفنون الشعبية.



وعن سبب تعلق الجمهور بـ «السامري»، أوضح سليمان خلال استضافته في برنامج «البوشية»: لأن هذا الفن مرتبط بـ «أهل أول» الذين كانوا يتغنون به، ولأنه من التراث، وكل شيء مرتبط بالتراث «حلو» لأن فيه ريحة اهل الكويت، حتى الصغار يحبون هذا الفن.