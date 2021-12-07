انطلق الأسبوع التدريبي الثالث الذي تنظمه وزارة الإعلام لمنتسبيها ضمن موسمها التدريبي الحالي الذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2021 ويقام بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية.

ويتضمن الأسبوع 3 دورات تدريبية، الأولى يقدمها الإعلامي ماضي الخميس بعنوان «القواعد الذهبية للإعلام» وهي متاحة لكافة منتسبي وزارة الإعلام، والدورة الثانية تقدمها د.جوزة الشمري بعنوان «تحويل الأفكار إلى خطط وبرامج عمل»، وهي موجهة لمنتسبي قطاع التلفزيون، والدورة الثالثة يقدمها المستشار م.وائل المطوع تحت عنوان «مهارات التفويض الفعال» وهي للفئات الإشرافية بقطاعات الإعلام.