المطوع: «كيورا بوتيك» يخدم الأفراد والشركات المتخصصة كالصيدليات وبوتيكات التجميل والصالونات

المتجر يعرض تشكيلة واسعة من منتجات من علامات تجارية رائدة ويتيح عمليات البيع بالجملة مباشرة



احتفلت شركة «صفوان» للتجارة والمقاولات، التابعـــة لشركــــة علـــي عبد الوهاب المطوع التجارية، بدخولها قطاع البيع بالتجزئة وبافتتاح «كيورا بوتيك» وهو أول محل لها يعنى بمنتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية ليكون المقصد لعملاء الشركة من الأفراد والشركات المتخصصة لتوفير مستحضرات تجميلية عالية الجودة من علامات تجارية رائدة عالميا.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فيصل المطوع: «نحتفل اليوم بدخول شركة صفوان لقطاع البيع بالتجزئة وذلك لمواكبة الإقبال الكبير من جميع فئات المستهلكين في الكويت على منتجات العناية الشخصية التي نمثلها ونطرحها في السوق.

لا شك أننا نفتخر ونعتز بشركائنا أصحاب شركات البيع المتخصصة كالصيدليات والبوتيكات في الكويت، وان هذا المتجر سيسهل على شركائنا إجراءات المعاينة والشراء لمنتجات شركة صفوان المفضلة لديهم كما يسرع ويقلل من خطوات الحصول على هذه المنتجات بشكل فوري.

ومن ناحية أخرى، المتجر يخدم المستهلكين مباشرة من خلال توفير تشكيلات أوسع للعلامات التجارية التي نمثلها في قطاع مستحضرات التجميل والعناية».



يقع المحل الجديد في «تراس» مول في السالمية في الطابق الأرضي، ويمتد على مساحة 800 قدم مربع، حيث يضم علامات تجارية رائدة عالميا مثل منتجات «لوريال» L›Oreal ومستحضراتها مثل «فيتشي»، «لاروش بوساي»، و«سيرافي» La Roche-Posay، Cerave، Vichy و«كورف ميلانو» Korff Milano و«جالديرما» Galderma ومستحضراتها مثل «سيتافيل وديفيرين» Differin، Cetaphil، و«بيير فابر» Pierre Fabre ومستحضراتها مثل «أفين» AVENE، و«كولور آند سوين» Color & Soin، والكثير غيرها.



وأقيم حفل الافتتاح في 29 نوفمبر 2021 وحضره كل من رئيس مجلس إدارة شركة «صفوان» فيصل علي المطوع، والسفيرة الفرنسية كلير لو فليشي، وفاني فونكيرني، ومديرة عام العمليات في شركة صفوان، د.دينا يونان، حيث قصوا شريط الافتتاح واستمتعوا بالموسيقى والعشاء الخفيف وقاموا بالتعرف على منتجات المحل والمستحضرات التجميلية المتواجدة فيه.