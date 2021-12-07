أشاد النائب أسامة الشاهين بردود الوزراء على السؤال البرلماني الذي وجهه إليهم في شأن إجراءات الحكومة لمقاطعة الكيان الصهيوني. وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «انطلاقا من اهتمامي الدائم بالقضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف باعتبارها القضية المركزية لنا كعرب ومسلمين، وجهت أسئلة برلمانية إلى جميع الوزراء».



وأشاد الشاهين بالإفادات التي تلقاها من 33 جهة حكومية مختلفة وكانت الإجابات مطمئنة وتدل على اهتمام المسؤولين بمقاطعة التعامل مع الكيان الصهيوني.



وثمن في هذا الصدد إجابة المسؤولين بوزارة التربية والتي جاءت تفصيلية وبالخطوات التي قامت بها من أجل وضع القضية الفلسطينية في المناهج موضع الاهتمام والتطبيق ومقاطعة فعاليات عدة كان بها أطراف صهيونية.



وأضاف «لا يفوتني ونحن نتحدث عن المقاطعة أن أسجل الاعتزاز الفلسطيني والعربي والإسلامي بأدوار الكويت تجاه القضية الفلسطينية وهذا ليس مستغربا على دولة أميرا وشعبا وبرلمانا وحكومة مهتمة بدعم القضية الفلسطينية ومقاطعة التطبيع مع الكيان الصهيوني».



وأثنى الشاهين على القرار الوزاري الصادر برقم 512/ 2021 من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس بحظر دخول أي سفن كانت قد اتجهت إلى موانئ الكيان الصهيوني أو خرجت منها.



واعتبر أن تلك الخطوة «مشكورة» وتأكيد على القانون واجب الاحترام والاتباع من جميع المسؤولين في الكويت.



من جانب آخر أعلن الشاهين عن توجيه سؤال برلماني إلى وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع الصهاينة المتجنسين بجنسيات خليجية أو غيرها من دخول الأراضي الكويتية، في ظل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الدولية عن قيام إحدى دول مجلس التعاون بتجنيس عدد من الصهاينة.



وجاء نص السؤال الموجه إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم، كالتالي: تناقلت العديد من وسائل الإعلام الدولية المختلفة عن قيام إحدى دول مجلس التعاون الخليج العربي بتجنيس عدد من «الصهاينة»، وهذا التجنيس سيسمح لهم بالتبعية في دخول أراضي الكويت وفق اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي. ولما كانت الكويت من الدول الأكثر التزاما بمقاطعة الكيان الصهيوني عملا بقانون رقم (21/1964) وحرصا منا على تنفيذ هذا القانون. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



ـ ما الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية نحو منع الصهاينة المتجنسين بجنسيات خليجية أو غيرها من دخول الأراضي الكويتية؟