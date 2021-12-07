لم تتسبب الزيادة في إصابات كوفيد19- في دولة جنوب أفريقيا عقب ظهور متحور أوميكرون في ازدحام المستشفيات حتى الآن، ما يؤدي إلى بعض التفاؤل الحذر أن السلالة الجديدة قد تتسبب في مرض طفيف على الأغلب.

وقال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن البيانات الأولية من جنوب أفريقيا، مركز تفشي متحور أوميكرون، "مشجعة قليلا فيما يتعلق بالشدة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي نفس الوقت، حذر من أنه من المبكر للغاية الوصول إلى نتيجة قاطعة .

وشق المتحور المهيمن حاليا في جنوب أفريقيا ، طريقه من طوكيو إلى أوسلو منذ الإعلان عن اكتشافه أول مرة في 25 تشرين ثان/نوفمبر.

واستجابت الحكومات حول العالم التي كانت تأمل في عودة الحياة الطبيعية بعد عامين الجائحة، للمتحور الجديد بفرض قيود سريعة على السفر.

وقال فاوتشي في فعالية منفصلة "لقد كانت هناك استجابات بدون تفكير تقريبا من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة لمنع السفر من الدول التي ظهر فيها أوميكرون".

وأضاف "رد الفعل التلقائي هذا مفهوم، وكان له أوجه سياسية ووطنية لحماية بلدك ، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا مسؤوليتك ليس فقط تجاه بلدك ولكن تجاه بقية العالم".