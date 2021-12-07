قام رجل شرطة في نيروبي بإطلاق النار على ستة أشخاص، من بينهم زوجته، وذلك قبل أن ينتحر في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشرطة، فقد أدركت قوات الأمن أن هناك أمرا غير سوي بعدما سُمع صوت مرتفع في شقة رجل الشرطة أعقبه صوت إطلاق نار. ويعتقد أن رجل الشرطة، الذي كان مسلحا ببندقية من طراز ايه كيه47- ، أطلق النار أولا على زوجته قبل أن يستهدف عشوائيا المارة في المنطقة التي يقطن بها بالعاصمة الكينية.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث.

وبعد فترة قصيرة من إطلاق النار، احتشد أشخاص للاحتجاج والمطالبة بتعويض أقارب الضحايا. وتحولت المظاهرات سريعا لأعمال عنف، وقام مثيرو الشغب بحرق الاطارات وإغلاق طريق سريع رئيسي قبل أن تتمكن الشرطة من تفريقهم.