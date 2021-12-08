أعلنت جمعية المهندسين استكمال استعداداتها للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة الذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية يومي 8 و9 ديسمبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية وتحت شعار «تكامل المؤسسات العلمية في بناء وتطوير المجتمعات بالدول العربية».



هذا، وأكد رئيس الجمعية ورئيس اتحاد المهندسين العرب م.فيصل العتل، أن مشاركة الجمعية في تنظيم هذا المؤتمر وبهذا العدد من المهندسين والمهندسات يمثل الاهتمام الكبير الذي نوليه في الكويت لجودة المخرجات التعليمية وخاصة في المجال الهندسي، مشيرا إلى أن مشاركة الجمعية تتمثل في وجود مقرر للمؤتمر د. بدر الطويل رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية ورئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية في كلية الدراسات التكنولوجية وفي اللجنة العلمية للمؤتمر عضوة مجلس الإدارة د.شروق الجاسر وفي التنظيم أعضاء مجلس الإدارة م.حمود الهدية وم.علي محسني وم.ماجد المطيري، وفي اللجنة الإعلامية نائب أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة م.حسين ششتري ورئيس تحرير مجلة «المهندسون» م.ياسر العواد.