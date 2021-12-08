محمد راتب



أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية سعد العبدالله التعاونية محمد مزعل العنزي أنه سيتم البدء بتوزيع قسيمة شراء لمستلزمات القرطاسية بقيمة 40 دينارا لحاملي بطاقة العائلة في قسم المساهمين بمقر الإدارة ق 10 خلال أوقات العمل الرسمي اعتبارا من اليوم الأربعاء ولغاية 11 الجاري، مشيرا إلى أن لكل حامل بطاقة عائلة قسيمة شراء واحدة مقابل دفع دينار واحد فقط.



وذكر أنه سيتم صرف قسيمة الشراء في مجمع الفروع المستثمرة ق 10 المدخل بجانب بيتزا هت، وتأتي هذه الخدمة من ضمن الخطة الخدماتية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة في التنويع بالخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المساهمين.



وعلى صعيد المهرجانات، قال العنزي سيتم إطلاق مهرجان القرطاسية بتشكيلة واسعة من مستلزمات مدرسية وقرطاسية تحت سقف واحد وبأسعار التكلفة الأحد المقبل ولغاية 26 الجاري في مجمع الفروع المستثمرة ق 10.