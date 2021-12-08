أحمد خميس



أحال رجال شرطة نجدة حولي يوم امس الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنا في العقد الثالث اثر العثور بحوزته على مواد مخدرة وأدوات تعاط عبارة عن ابر وملعقة.

وكانت دورية النجدة اشتبهت في مركبة يتعرج قائدها بها، ولدى توقيفه تبين أنه في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه وسيارته عثر رجال النجدة على المضبوطات.

وقال مصدر امني ان المواطن حاول مقاومة رجال الأمن إلا انهم تمكنوا من السيطرة عليه وإحالته إلى الاختصاص.

من جهة أخرى، ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على وافد من الجنسية الآسيوية للاتجار في المواد المخدرة.

وقال مصدر امني إن الوافد ضبط في منطقة المهبولة بعد ضبطه اثر معلومات عن اتجاره في المخدرات، وقد عثر بحوزته على 280 غرام شبو وهيروين، وتمت احالته والمضبوطات الى النيابة.