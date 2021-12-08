باع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك حصة ضخمة في شركته خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت أسهمه في تسلا بنحو 564 ألف سهم، بعد عمليات البيع.



وأظهر تحليل أعدته شبكة «CNN»، واطلعت عليه «العربية.نت»، أن ممتلكات ماسك في تسلا لم تنخفض، رغم وعده بالتخلص من 10% من حصته في تسلا، ضمن استطلاع رأي متابعيه على تويتر، فقد بلغت مبيعات ماسك من الأسهم حتى نهاية الأسبوع الماضي 10.1 ملايين سهم، ويتبقى 7 ملايين سهم للوصول إلى النسبة المستهدفة.



ويأتي ذلك، حيث يقوم ماسك في نفس الوقت الذي يبيع فيه الأسهم، بممارسة خيارات لشراء أسهم إضافية، ويمتلك ماسك خيارات تمكنه من شراء أسهم تسلا بسعر 6.24 دولارات للسهم، أي أقل بكثير من 1% من السعر السوقي للأسهم حاليا، وخلال الفترة الماضية مارس ماسك خيارات لشراء 10.7 ملايين سهم من تسلا.



وسواء استطلع ماسك رأي متابعيه أو لا، فإنه كان ينوي ممارسة خيارات الشراء، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول أغسطس 2022.



كما تستعد تسلا لمنح ماسك المزيد من الخيارات، بعد كشف نتائجها المالية القادمة، ويرجع السبب في كونه أغنى رجل على الكوكب إلى حصته في شركة تسلا.



وكشف تحليل «CNN»، أن السبب الحقيقي وراء بيع ماسك للأسهم في تسلا، ليس استطلاع رأي متابعيه، حيث تخضع ممارسة خيارات الأسهم إلى ضريبة الدخل، والتي تكلف مليارات الدولارات، كون هذه الخيارات أحد أشكال الدخل والتي حصل عليها كمكافأة عن رئاسته التنفيذية لعملاق صناعة السيارات الكهربائية.