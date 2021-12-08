مفرح الشمري



ثمّن رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم من خلال اتصال هاتفي عودة مهرجان الكويت المسرحي بعد أن توقف بسبب جائحة كورونا، موضحا ان هذه العودة تحسب للمسؤولين القائمين على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعلى رأسهم وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وذلك لإسعاد الشباب العاشق للمسرح، خصوصا أن الكويت رائدة الخليج في المسرح، وعودة مهرجانها أسعدت الجميع، لما تملكه من خبرات وشباب يعرفون كيف يحافظون على ريادة الكويت مسرحيا في الخليج والوطن العربي.



وقال: إن اتصالي لتقديم الشكر لجميع القائمين على الحركة المسرحية في الكويت، ولكل من سعى لإعادة هذا المهرجان الذي تقام دورته الـ 21 بعد انحسار جائحة كورونا، خصوصا ان هذا المهرجان الذي انطلق في أواخر الثمانينيات كان فاتحة خير على دول الخليج بإقامة المهرجانات المسرحية، وأصبح علامة بارزة على خارطة المهرجانات العربية.



وأكد الأفخم أن الهيئة الدولية للمسرح على استعداد دائم للتعاون مع مهرجان الكويت المسرحي الذي قدم للساحة الخليجية العديد من النجوم في جميع عناصر العرض المسرحي، مؤكدا ان جهود الكويت باتت واضحة في دعم وتطوير الحراك الثقافي بمختلف فروعه، وهذا ليس بغريب على رجالات الكويت الذين يحرصون دائما على أن يرفعوا اسم بلادهم في جميع المحافل المحلية والخليجية والعربية والدولية.



وأشار الأفخم إلى انه متابع لعروض المهرجان من خلال وسائل الاعلام المتعددة ومواقع التواصل الاجتماعي، وسعيد بالتطور الذي يلاحظه عند الشباب من خلال رؤاهم الإخراجية لأعمالهم المسرحية، مشيرا الى ان هذا التميز ليس بغريب على شباب الكويت المحب للمسرح من قبل تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث استفادوا منه كثيرا لتقديم أعمال من مدارس مختلفة.



وناشد رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم جميع الفنانين والمخرجين الشباب الابتعاد عن التغريب في عروضهم المسرحية، وان يلامسوا الواقع ويقدموا ما يليق بعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا الخليجية والعربية حتى نحافظ على هوية مسرحنا العربي.



وذكر محمد الأفخم في نهاية اتصاله ان أبواب الهيئة الدولية للمسرح مفتوحة للشباب المسرحي الكويتي والشباب العربي لتقديم ما يحتاجونه من دعم وتشجيع في تطوير مسرحنا العربي حتى يصل للعالمية بكل أريحية.