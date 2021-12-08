أعلن الاتحاد الآسيوي لرياضة الرماية التصنيف العام لرماة القارة الآسيوية في رماية الأطباق الطائرة وأسلحة الرصاص لشهر نوفمبر، حيث تصدر الرامي الأولمبي عبدالله الطرقي الرشيدي المركز الأول في رماية السكيت، فيما تصدر الرامي طلال عبدالله الرشيدي تصنيف رماية التراب وحل زميله الرامي عبدالرحمن ناصر الفيحان في المركز الثالث.



وجاء التصنيف الحالي لرماية السكيت بتصدر البطل الأولمبي عبدالله الطرقي الرشيدي الترتيب العام لتصنيف رماية السكيت برصيد 2472 نقطة تلاه الرامي الإماراتي سيف بن فطيس بـ 573 نقطة، فيما حل الرامي الكوري لي جانجيون ثالثا والراميان القطريان راشد العذبه وناصر العطية في المركزين الرابع والخامس، فيما جاء الرامي الكويتي منصور الرشيدي بالمركز السادس.



أما تصنيف رماة التراب فقد تصدر الرامي البطل طلال الطرقي الرشيدي المركز الأول برصيد 1344 نقطة متفوقا علي الرامي الصيني يو هيشينج الذي حل ثانيا بـ 979 نقطة، فيما حل الرامي عبدالرحمن ناصــــر الفيحـان ثالثــــا بـ 959 نقطة فالقطري محمد الرميحي رابعا ورامي الصين تايبيه يونج كون بي خامسا.



وبهذه المناسبة، قال أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي إن اتحاد نادي الرماية الكويتي الرياضي يفخر بأبنائه الرماة الذين يحققون الإنجازات الأولمبية والعالمية باسم وطنهم الكويت، متمنيا أن تستمر إنجازات الرماية الكويتية.



وأشـــاد العصيمـــي بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الآسيوي للرماية برئاسة الشيخ سلمان الحمود من أجل الارتقاء برياضة الرماية، حيث إن تصنيف الاتحاد الآسيوي لرياضة الرماية يعتبر من التصنيفات التي تعول عليها الأجهزة الفنية باتحادات الرماية الآسيوية لترتيب الأولويات ورسم الخطط المستقبلية والارتقاء بالمستوي الفني للرماة والراميات.