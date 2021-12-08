استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر أمس شحنة أسلحة إيرانية مخزنة في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون، في أول استهداف من نوعه للمرفق الحيوي في البلاد منذ اندلاع النزاع. وقال المرصد إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت «بشكل مباشر شحنة أسلحة إيرانية في ساحة الحاويات» داخل المرفأ، ما أدى إلى «انفجارات عنيفة وخلف خسائر مادية فادحة»، من دون «توثيق خسائر بشرية». وتبعد قاعدة حميميم الجوية الروسية الرئيسية في المنطقة، نحو 20 كيلومترا عن المرفأ. وهذه أول مرة تستهدف فيها إسرائيل مرفأ اللاذقية، الرئيسي في البلاد منذ اندلاع النزاع عام 2011، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، عن المرصد. نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري سوري أن إسرائيل نفذت «عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري».



وأدى القصف وفق المصدر ذاته إلى «اشتعال عدد من الحاويات التجارية» من دون وقوع خسائر بشرية. وقالت «سانا» إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للقصف الإسرائيلي في أجواء اللاذقية. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على عمليات المرفأ إن هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل المرفأ الواقع على ساحل البحر المتوسط. وهو الميناء التجاري الرئيسي في سورية، وتصله كمية كبيرة من الشحنات الواردة من إيران.