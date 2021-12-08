أعلن الممثل الرسمي لوزارة خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف أمس، موعد الجولة الـ 17 من الاجتماع الدولي بصيغة «أستانا» حول سورية بالعاصمة الكازاخية نور سلطان وذلك يومي الـ 21 والـ 22 من ديسمبر الجاري.



ونقلت وكالة تاس عن صمادياروف قوله في تصريح للصحافيين: «الاجتماع سيعقد في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر بصيغة الحضور الشخصي»، مشيرا إلى أن جميع الأطراف أكدت مشاركتها فيه.



وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد 16 اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وبمشاركة وفدي حكومة دمشق والمعارضة إضافة الى الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران.