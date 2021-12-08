ترأس صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا والذي عقد بالديوان الأميري.



ونوه الشيخ تميم بن حمد بأهمية اجتماعات اللجنة العليا وبلقاءات مسؤولي البلدين من أجل تحقيق أهدافها في توطيد الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية، متطلعا إلى أن تسهم الاتفاقيات بين الجانبين في تحقيق ما يطمح له الشعبان الشقيقان من مصالح في مختلف المجالات.



وبحسب بيان للديوان الأميري، فإن أمير قطر والرئيس التركي بحثا خلال اجتماع اللجنة العليا، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين بلديهما والارتقاء بها على مختلف الصعد.



من جانبه، اعتبر الرئيس التركي أن هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العليا ستعزز التعاون المشترك القائم بين البلدين في مختلف مجالات الشراكة، بحسب البيان ذاته.



ودعا الرئيس أردوغان، الأمير تميم إلى الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، المقرر عقدها في تركيا العام القادم.



وعلى هامش الزيارة، أكد الرئيس التركي أن جميع شعوب الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا، بغض النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم.



جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال زيارته قاعدة خالد بن الوليد العسكرية مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية في الدوحة. وأكد أردوغان أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها.



ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» عن اردوغان قوله: «نعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة».



وأشار إلى أن قطر وقفت دائما إلى جانب تركيا في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي وأظهرت ثقتها في تركيا.



وأردف الرئيس التركي قائلا: «لا نفرق بين الأمن والاستقرار في كل من قطر وبلدنا». واستطرد: «نقدم الدعم اللازم لإخواننا القطريين الذين أسهموا بنمو تركيا في محاور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير». وشهد أمير قطر والرئيس التركي، في ختام اجتماع الدورة السابعة للجنة، التوقيع على البيان الختامي لاجتماع اللجنة العليا ونحو 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية، وبروتوكول بين الحكومتين التركية والقطرية بشأن تنفيذ خطاب النوايا المتعلق بالتعاون حول تنفيذ الفعاليات الكبرى.



وإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على بيان مشترك لخطاب النوايا بشأن إقامة تعاون مؤسسي بين منتدى أنطاليا الديبلوماسي ومنتدى الدوحة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المراسم، والاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا. ووقع البلدان أيضا مذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية، ومذكرة تفاهم أخرى بين معهد المعايير التركية، وهيئة التقييس العامة القطرية.



كما اتفق الجانبان على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال الثقافة لعامي 2022 2023 بين وزارة الثقافة والسياحة التركية، ووزارة الثقافة والرياضة القطرية، والبرنامج التنفيذي الأول في مجال الشباب والرياضة بين حكومتي البلدين للأعوام 2022 2024.



وتم توقيع اتفاقية برنامج للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين الحكومتين التركية والقطرية.



وأيضا وقعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلاميـــــة القطرية.



وأبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية رجال الأعمال القطرية، إلى جانب اتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية.