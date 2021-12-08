الشايجي: المبنى مصمم وفقاً لأعلى المعايير ويمثل نقلة نوعية في العلاج الطبيعي لأمراض العظام والأعصاب



حنان عبد المعبود



أعلن مدير منطقة الصباح الطبية د.وليد البصيري أن مستشفى الصباح الجديد سيتم الانتهاء منه خلال العام المقبل، لافتا إلى أن المشروع واجه بعض التأخير بسبب ظروف «كورونا»، لافتا الى إنجاز عدد من المشاريع الصحية بالكويت ومنطقة الصباح بشكل خاص من بينها مركز الكويت للسرطان الجديد خلال 2022.



وأضاف البصيري في تصريح له خلال افتتاح مبنى التأهيل الصحي والعلاج المائي للنساء في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أمس ان المبنى سيكون إضافة مميزة لتقديم الخدمة المثلى للمرضى من النساء، لافتا الى التوسعة بالمستشفيات والمشاريع التطويرية التي تقوم بها «الصحة» والتي تدل على الاهتمام بتطوير الخدمات، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة تهدف إلى توفير الخدمات الصحية على مستوى الأسرة والعناية المركزة وغرف العمليات.



وثمن الانتهاء من عدة مشاريع صحية عملاقة خلال الفترة الماضية ومنها مستشفى الجهراء الجديد بسعة أكثر من 1100 سرير، ومستشفى جابر بسعة أكثر من 1000 سرير، مؤكدا ان افتتاح الوحدة مبادرة تؤكد الاهتمام بتطوير العلاج الطبيعي والخدمات العلاجية بهذا التخصص، مبديا تفاؤله بافتتاح وحدات مماثلة في جميع المناطق الصحية.



من جانبه، قال مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د.صلاح الشايجي ان المبني سيشكل نقلة نوعية في العلاج الطبيعي لقسم النساء خاصة في أمراض العظام والأعصاب، مبينا أن نظام معالجة المياه مصمم وفقا لأعلى المعايير ويضمن أفضل الظروف فيما يتعلق بسلامة المرضى والنظافة.



وبين الشايجي أن المبنى يتكون من دورين وجناحين للنساء وآخر للعلاج بالعمل، فضلا عن قسم العلاج المائي للنساء، مشيرا إلى أنه يضم تخصصات العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل والنطق والبلع والعلاج المائي ويتكون من حمام سباحة بطول 13 مترا وعرض 6 أمتار وعمق متر و70 سم ورافعة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى وجود جهاز لقياس جودة العلاج لمعرفة مدى تحسن المريض وإعطاء الفرصة للطبيب المعالج لمراجعة الأساليب والتمارين في علاج المرضى.

وذكر ان المبنى يخدم شريحة كبيرة من المجتمع فضلا عن تقديمه خدمة العلاج اليومي، وهي خدمة جديدة تم إدخالها بعد نجاحها في جناح الأطفال.