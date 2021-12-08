حنان عبدالمعبود



طالب رئيس مجلس ادارة جمعية التمريض الكويتية بندر نشمي العنزي بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء لإطلاع سموه على العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي في البلاد، والتي ظهرت جليا خلال الفترة الماضية، سواء في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا أو المتعلقة بالمشاكل التي تمس العاملين في هذا القطاع او النهج الإداري لوزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة.



وقال العنزي في تصريح له امس: هناك تباين كبير في المشكلات التي تعاني منها الهيئة التمريضية، لاسيما في ظل وجود استقالات بالجملة في صفوف الممرضين بسبب المعوقات الإدارية، وعدم تنظيم سير العمل والإصرار على وضع عدم وضع اصحاب الاختصاص أو الكفاءات الوطنية في أماكنهم الطبيعية، فضلا عن القرارات العشوائية التي تصدر بين الحين والآخر دون مبررات واستغلال الجائحة في أمور كثيرة، ما اثر بشكل كبير على الهيكل الإداري في القطاع الصحي، بالإضافة الى عدم إنصاف العديد من العاملين بإعطائهم حقوقهم، لافتا الى أن استقالة العديد من الممرضين تشكل ظاهرة خطيرة في هذا القطاع الذي يحتاج الى الكوادر الطبية.

واعتبر ان ضعف الرواتب والعلاوات الجديدة في الكوادر ظلم الكثير من ابناء هذا القطاع، فضلا عن ضعف رواتب الممرضين الوافدين والدليل هذا الكم من الاستقالات، بالإضافة الى ان الكثير منهم في وزارة الصحة والمؤسسات الصحية في الوزارات الأخرى لا يصرف لهم بدل خطر او عدوى في ظل الظروف الصعبة التي يعملون فيها، كما ان عدم حصولهم على يومين راحة اسبوعيا أسوة بزملائهم اثر على معنوياتهم، داعيا سمو رئيس الوزراء الى الاستماع اليهم عن قرب لشرح العديد من القضايا والهموم التي يعاني منها هذا القطاع المهم، حيث ان السنوات الثلاث الماضية شهدت مشاكل خطيرة دون وجود حلول مناسبة.